Приговоренная к тюрьме Киршнер отказалась баллотироваться в президенты Киршнер решила не баллотироваться на пост президента Аргентины в 2023 году

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Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная во вторник, 6 декабря, к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции, заявила, что не станет баллотироваться на пост главы государства в 2023 году. Она призналась, что решила окончательно уйти из политики. Слова Киршнер приводит РИА Новости

Я не буду кандидатом. Хорошая новость… 10 декабря 2023 года я уже не буду вице-президентом, поэтому можете распорядиться, чтобы меня отправили в тюрьму... Я не буду кандидатом ни на какой пост – ни на пост президента, ни на пост сенатора, - сказала политик, обращаясь к обвинителям.

Ранее стало известно, что суд первой инстанции приговорил экс-президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюремного заключения по делу о коррупции. Также она пожизненно лишена права занимать государственные должности. При этом прокурор запрашивал для Киршнер наказание в виде 12 лет тюремного заключения. Политика обвиняют в коррупции в бытность президентом при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса.

В ночь на 2 сентября на вице-президента совершили покушение. По предварительной версии, политик вышла из своей квартиры, чтобы поприветствовать людей, собравшихся перед ее домом. Внезапно мужчина из толпы навел на ее лицо оружие и нажал на спусковой крючок, однако пистолет дал осечку. Киршнер не пострадала, а преступника арестовали.