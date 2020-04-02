Греки считают своего главного эпидемиолога творцом «коронавирусного чуда»

https://static.news.ru/photo/2d3b7d32-74f5-11ea-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Греции рассказали, что от коронавируса их спасли решения главного эпидемиолога страны и соблюдение рекомендаций властей. Там выявлено 1415 заражённых, что резко выделяется на фоне других европейских стран.

В статье корреспондента газеты «Коммерсант» отмечается, что греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. В частности, он смог донести до премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса необходимость закрыть храмы.

Сегодня его называют спасителем нации. У него рейтинг выше, чем у телезвезд, — отмечает греческий журналист.

По его же совету власти заранее подготовили 13 медицинских центров, когда в Италии умерли 11 человек.

С 8 марта Греция поэтапно вводила карантин: сначала были закрыты школы, вузы, детсады, затем — спортивные залы, театры и кинозалы. В середине марта закрылись кафе, бары, пляжи, в последнюю очередь — торговые центры. Выход на улицу без уведомления стал караться штрафом в €150 (около 13 тысяч рублей).

Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человека, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 216 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек.

В России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов. На Москву приходится 2475 диагнозов.

Ранее NEWS.ru рассказывал о ситуации в Швеции. Она одной из последних стран в Европе начала вводить жёсткий карантин. Запрет на собрания более 50 человек вступил в стране только 27 марта. Школы, магазины, кафе и бары до сих пор продолжают работать. Страна, как ранее говорил главный эпидемиолог Андерс Тегнель, решила вырабатывать коллективный иммунитет к болезни (эффект сопротивления распространению инфекции в обществе, часть которого имеет к данному вирусу личный иммунитет).