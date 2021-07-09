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Президента Гаити пытали перед смертью

08:21, 11 июля 2021
Фото: moisejovenel/twitter.com
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Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф рассказал, что президента страны Жовенеля Моиза пытали перед смертью. В интервью телеканалу ABC он сообщил, что в шоке от произошедшего, как и все граждане Гаити, а также признался, что понятия не имеет развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть.

Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме, — сказал он.

По словам Жозефа, он не обращает внимания на то, ведётся ли политическая борьба в стране или нет, его главная задача — добиться правосудия в отношении президента Моиза. Он, как и все остальные, ждёт результатов расследования.

7 июля на резиденцию президента Гаити напали неизвестные. Группа людей убила Моиза и напала на первую леди Мартин Моиз. Она осталась жива, но с тяжёлыми ранениями была госпитализирована.

Теперь и.о. премьер-министра призывает население к спокойствию. Он отметил, что люди в безопасности и ситуация под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". В стране введено военное положение на 15 дней.

Россия следит за ходом расследования дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом ранее сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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