Президента Чехии могут лишить полномочий из-за болезни

Представители руководства сената Чехии планируют начать консультации с лидерами прошедших в палату депутатов политических партий о возможности снятия президентских полномочий с действующего чешского лидера Милоша Земана, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что глава государства был госпитализирован из-за печёночной энцефалопатии.

Отмечается , что конституционная комиссия в ходе рассмотрения данного вопроса может воспользоваться положениями 66-й статьи Основного закона. Также запланировано заседание руководства сената и лидеров партий. Решение должны принять обе палаты парламента.

Президентские полномочия могут возложить на спикера парламента и главу правительства. Однако речь об увольнении Земана не идёт, поскольку он будет находиться на своём посту до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Земан страдает печёночной энцефалопатией. Отмечалось, что болезнь может проявляться в том, что человек оказывается дезориентирован, у него наблюдается бессвязная речь. Источники в правительстве подчёркивали, что Земан может общаться, но делает это с большим трудом.

В середине сентября Земан уже лежал в больнице. Тогда его пресс-секретарь заявил, что у главы государства обезвоживание и лёгкое истощение. Также известно, что он страдает невропатией ног. Из-за этой болезни Земан недавно переместился в инвалидное кресло. Кроме того, президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление.

На прошедших в стране выборах победу одержала коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений. Правящее центристское движение ANO проиграло победителю менее 1%.