Президент Мексики снова предложил Джулиану Ассанжу политическое убежище

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он добивался у бывшего президента США Дональда Трампа прощения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и повторил, что готов предоставить опальному журналисту убежище в своей стране. Об этом Лопес Обрадор сообщил во время пресс-конференции, запись которой была выложена на YouTube-канале правительства Мексики.

Было бы знаком солидарности и братства предоставить убежище Ассанжу в любой стране, которую он пожелает, включая Мексику, — сказал президент.

Он также напомнил, что просил освобождения Ассанжа у Дональда Трампа за год до окончания его срока службы в Белом доме. Когда же на пост президента США пришёл Джо Байден, Лопес Обрадор направил тому письмо с рекомендацией амнистировать создателя WikiLeaks, которому предъявили обвинения по 18 пунктам.

По мнению мексиканского лидера, если австралиец получит убежище в Мексике, он не будет вмешиваться в дела других государств и представлять какую-либо угрозу.

Ровно год назад Лопес Обрадор поручил МИД Мексики подготовить запрос для британских коллег по «освобождению сеньора Ассанжа» и одобрил решение лондонского суда, отказавшего в экстрадиции Ассанжа в США.

Тем не менее Апелляционный суд Англии и Уэльса в декабре всё же поддержал иск Министерства юстиции США и дал «зелёный свет» на экстрадицию обвиняемого в США.