Президент Мексики: преступники раздают еду людям

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал помощь преступных организаций гражданам страны. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что действия нарушителей закона не помогают людям,
Пользуясь случаем, хочу сказать тем, кто находится в организациях, занимающихся незаконной деятельностью, что я видел, как вы распределяли продуктовые наборы, — сказал политик.
Накануне газета El Universal
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус оказался более успешным борцом с наркотиками, чем все мировые правоохранители вместе взятые. Меры против COVID-19 существенно сократили трафик из Мексики в США, а также повысили цену синтетических наркотиков, так как сырьё для их изготовления производилось в уханьской лаборатории, закрытой в связи с коронавирусом. Мексиканские наркокартели вынуждены переходить на импортозамещение и осваивать новые рынки.
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