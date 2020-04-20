Президент Мексики: преступники раздают еду людям

https://static.news.ru/photo/b057672c-8345-11ea-98ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Nava/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал помощь преступных организаций гражданам страны. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что действия нарушителей закона не помогают людям, передаёт ТАСС. Преступникам следует подумать о том, что они причиняют страдания людям своими действиями. По его словам, им стоит прекратить насилие.

Пользуясь случаем, хочу сказать тем, кто находится в организациях, занимающихся незаконной деятельностью, что я видел, как вы распределяли продуктовые наборы, — сказал политик.

Накануне газета El Universal сообщила , что наркокартели «Гольфо» и «Новое поколение Халиско» раздавали еду населению нескольких регионов Мексики.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус оказался более успешным борцом с наркотиками, чем все мировые правоохранители вместе взятые. Меры против COVID-19 существенно сократили трафик из Мексики в США, а также повысили цену синтетических наркотиков, так как сырьё для их изготовления производилось в уханьской лаборатории, закрытой в связи с коронавирусом. Мексиканские наркокартели вынуждены переходить на импортозамещение и осваивать новые рынки.