Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничать с Россией

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что планирует продолжать сотрудничать с Россией. В эфире радиостанции Yle он отметил, что между государствами проходит общая граница длиной более тысячи километров и хотя бы поэтому необходимо держать контакт с российскими властями.

Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров, — сказал Ниинисте.

Он подчеркнул, что администрации приграничных районов России и Финляндии по прежнему продолжают контактировать друг с другом. Финский лидер заверил, что при его правлении отношения с РФ вряд ли разорвутся.

Давайте посмотрим, когда ситуация прояснится. Вполне возможно, что не во время моего пребывания на посту президента, — подытожил он.

Ранее глава МИД Финляндии Пекки Хаависто заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала спецоперации на Украине.

Хаависто добавил, что с началом российской военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Властям Финляндии пришлось задуматься о том, где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия. Это и послужило основополагающим фактором для принятия решения о присоединении к Альянсу.