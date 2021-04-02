Президент Аргентины получил положительный тест на COVID-19 после прививки

https://static.news.ru/photo/df7ecc0e-944a-11eb-a075-96000091f725_660.jpg Альберто Фернандес Фото: Alberto Fernández/twitter.com

Президент Аргентины Альберто Фернандес сдал тест на антиген коронавирусной инфекции нового типа и получил положительный результат. Об этом сам политик сообщил на своей официальной странице в социальной сети.

Фернандес подчеркнул, что в настоящий момент чувствует себя хорошо и пребывает в ожидании второго теста на ПЦР.

Стоит отметить, что тесты на антигены не являются тестами на антитела. Такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции.

Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным, — написал аргентинский лидер в Twitter и призвал своих соотечественников быть внимательными и соблюдать рекомендации медицинских специалистов.

Он напомнил, что пандемия ещё не закончилась.

QuerÃ­a contarles que al terminar el dÃ­a de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antÃ­geno cuyo resultado fue positivo. — Alberto FernÃ¡ndez (@alferdez) April 3, 2021

В январе Фернандеса привила двумя дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая уже одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, 71-летнему президенту Пакистана Арифу Алви вкололи первый компонент прививки от коронавирусной инфекции, а через некоторое время он заразился COVID-19. Об этом политик написал в Twitter.