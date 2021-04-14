Президент Аргентины похвалил «Спутник V» после болезни

https://static.news.ru/photo/ec96c2e8-9d9b-11eb-950e-96000091f725_660.jpg Фото: Alberto Fernández / facebook

Президент Аргентины Альберто Фернандес поделился впечатлениями о вакцине «Спутник V», после укола которой всё равно заболел коронавирусом.

Он заявил, что легко перенёс болезнь благодаря препарату.

Я смог хорошо перенести [заболевание] благодаря вакцине, что я получил, — сказал он в обращении к гражданам.

Фернандес сдал положительный тест на COVID-19 3 апреля. Его состояние врачи назвали стабильным. Уже в четверг, 15 апреля, политик вернётся к исполнению своих обязанностей, пишет РИА Новости.

«Спутник V» зарегистрирован почти в 60 странах мира. Он занимает второе место в мире по числу полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что онкобольные и люди старше 65 лет «третью волну коронавируса в России могут не пережить». Среди заболеваний, при которых рекомендована прививка, в первую очередь — диабет, ожирение, онкология, гепатит, эмфизема и прочие серьёзные болезни.