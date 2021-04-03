«Третью волну могут не пережить»: Мясников об онкобольных и людях 65+

https://static.news.ru/photo/d6ef790e-9511-11eb-ba04-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал универсальную формулу первоочередных показаний вакцинации от коронавируса и гриппа: возраст 65+ и/или наличие хронических заболеваний.

Среди заболеваний, при которых рекомендована прививка, в первую очередь — диабет, ожирение, онкология, гепатит, эмфизема и прочие серьёзные болезни.

Меня ежедневно массово спрашивают: «Доктор, мне за 60 и у меня ревматоидный полиартрит (узлы щитовидки, удалена грудь и прочее и прочее), можно мне вакцинироваться? Ответ: нужно! — написал врач у себя в Telegram.

Он отметил, что в этом вопросе логика очень проста — в первую очередь защита нужна тем, кто в ней особенно нуждается. От ковида «в 99,99% случаев» умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры, добавил медик.

Мясников уверен, что при отсутствии прививки группы риска могут третью волну просто не пережить. Он обратил внимание на то, что обострения хронических болезней вакцинация не вызывает, а те редчайшие серьёзные осложнения, что бывают, относятся к аллергическим реакциям или неожиданным проявлениям, но не к обострению уже имеющихся болезней.

Ранее опрос Левада-Центра (признан Минюстом иностранным агентом) показал, что среди российских врачей 69% точно уверены в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V». Ещё 17% ответили, что «скорее уверены». Год назад, согласно опросу сервиса «Справочник врача», недоверие к данному препарату высказывали 52% медиков. Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью NEWS.ru объяснил, с чем это связано и стоит ли доверять иностранным прививкам.