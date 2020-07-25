Премьер Сингапура объявил новый состав правительства

https://static.news.ru/photo/d67f9196-ce4e-11ea-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Ли Сянь Лун Фото: World Economic Forum/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун объявил новый состав правительства по итогам всеобщих парламентских выборов, победу на которых одержала возглавляемая им Партия народного действия.

Мы поддерживаем принцип преемственности, и в обычное время в правительстве должны быть опытные наставники для более молодых политиков. Однако в нынешних кризисных условиях такая потребность ещё выше, — цитирует ТАСС премьера.

По словам Ли Сянь Луна, правительство покидают трое политиков, среди которых министр-координатор по вопросам инфраструктуры, министр транспорта Кху Бун Ван. Руководителем этого ведомства станет министр образования Он Е Кун, на смену которому придёт нынешний министр нацразвития Лоуренс Вон. Основные политики из прошлого состава кабмина сохранили свои посты.

Партия народного действия правит в Сингапуре с 1965 года, на выборах 10 июля она набрала 61,2% голосов, получив 83 из 93 мест в парламенте.

Как писал NEWS.ru, Ли Сянь Лун заявил о готовности его республики стать одним из главных источников инвестиций в страны, участвующие в китайском проекте «Один пояс — один путь». По его словам, для реализации данной инициативы «потребуется много лет». Кроме того, «возможно, у проекта никогда не будет финальной точки», отметил премьер в интервью китайским журналистам. Ли Сянь Лун напомнил, что Китай и Сингапур успешно ведут начатый в 2015 году так называемый чунцинский проект, реализация которого позволит соединить транспортные коридоры западных регионов Китая и Сингапура через крупнейший мегаполис Чунцин.