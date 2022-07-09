Премьер Шри-Ланки решил уйти в отставку

Фото: Pradeep Dambarage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранил ВикрамасингхеРанил Викрамасингхе

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил об уходе в отставку. В своем Twitter он отметил, что принял это решение по рекомендации парламента.

Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию сегодняшних партийных лидеров — уступить место Общепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра, — написал Викрамасингхе.

Ранее премьер страны созвал созвал экстренное заседание парламента. На нем было принято решение отправить в отставку действующего президента Готабая Раджапакса. Временно на его пост назначен спикер парламента Махинда Япа Абейварден.

В сети также распространялась информация о том, что Раджапакса мог покинуть страну.

9 июля в Шри-Ланке возмущенные экономическим кризисом в стране организовали в Коломбо марш против правительства. В результате акции протестующие захватили резиденцию лидера страны.