Премьер Сербии на русском поблагодарила за гумпомощь

https://static.news.ru/photo/0f27a146-75b2-11ea-914b-fa163e074e61_660.jpg Ана Брнабич Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер Сербии Ана Брнабич на русском языке поблагодарила Россию за оказанную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Спасибо вам, — сказала она вирусологам и медикам, прилетевшим в пятницу, 3 апреля, на военный аэродром в Батайнице под Белградом.

Российскую помощь вместе с Брнабич встречали министр обороны Александр Вулин, члены правительства и посол РФ Александр Боцан-Харченко.

По словам сербского премьера, помощь прилетела в тот день, когда в стране умерли восемь инфицированных и ещё 300 человек заболели.

Как ранее писал NEWS.ru, Российская Федерация окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса. Договорённость достигнута после переговоров президента РФ Владимира Путина со своим сербским коллегой Александром Вучичем.