Премьер Сербии на русском поблагодарила за гумпомощь

Премьер Сербии Ана Брнабич на русском языке поблагодарила Россию за оказанную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
Спасибо вам, — сказала она вирусологам и медикам, прилетевшим в пятницу, 3 апреля, на военный аэродром в Батайнице под Белградом.
Российскую помощь вместе с Брнабич встречали министр обороны Александр Вулин, члены правительства и посол РФ Александр Боцан-Харченко.
По словам сербского премьера, помощь прилетела в тот день, когда в стране умерли восемь инфицированных и ещё 300 человек заболели.
Как ранее писал NEWS.ru, Российская Федерация окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса. Договорённость достигнута после переговоров президента РФ Владимира Путина со своим сербским коллегой Александром Вучичем.
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