Премьер Эстонии подтвердила высылку российского дипломата

Российский дипломат будет выдворен из Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата консула страны в РФ Марта Лятте. Информацию об этом подтвердила премьер Эстонии Кая Каллас, сообщает ТАСС.

В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает дипломатического работника, то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг, — заявила политик на пресс-конференции правительства.

6 июля сотрудники ФСБ России задержали с поличным в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте. Он пытался получить материалы закрытого характера от россиянина. Представители спецслужб подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника». Она имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лятте должен покинуть страну в течение 48 часов. В МИД Эстонии считают, что произошедшее является провокацией. Дипломаты подчеркнули, что планируются ответные меры.

Бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел» полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин высказал мнение, что консула, вероятно, «вели» некоторое время. Он также не удивился, что эстонский дипломат вёл в России разведку. Клюкин подчеркнул, что дипкорпус является одним из вариантов прикрытия для шпионов всего мира.