Представитель Зеленского объяснил, почему Украина не поедет на переговоры

Украинская сторона не будет участвовать в переговорах с РФ в белорусском Гомеле, потому что не готова выслушивать предварительные условия, сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на странице в Facebook. По его словам, мероприятие в Гомеле обсуждалось, но в последний момент российская сторона потребовала «сложить оружие».

Этот формат реально обсуждался. Но в последний момент российские переговорщики потребовали от украинской армии сначала сложить оружие, — сказал Никифоров.

Утром 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной. В ответ президент Украины Владимир зеленский заявил, что страна готова к переговорам, но не в городах Белоруссии, которая ведёт против Украины боевые действия.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко отрицает участие республики в боях против Украины. По его словам, страна лишь принимает раненых российских военных.