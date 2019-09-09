https://static.news.ru/photo/b492bd9a-d31f-11e9-9568-fa163e074e61_660.jpg Андрей Крутских Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Человечество может оказаться на пороге глобальной кибервойны, если не найдёт способа совместной борьбы с цифровыми угрозами. Такое мнение выразил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Ситуация в этой сфере стремительно деградирует <...>. Киберконфронтация только нарастает и, если мы общими усилиями не найдём действенные способы борьбы с этими угрозами, то, скажу прямо, до глобальной кибервойны будет рукой подать, — цитирует Крутских ТАСС .

Спецпредставитель Владимира Путина заявил об этом, выступая на рабочей группе ООН по международной информационной безопасности (МИБ).

Как писал News.ru, ранее юридический советник Агентства национальной безопасности при Минобороны США Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности Вашингтона. Следом идут Китай и Северная Корея.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Он отметил, что эта информация свидетельствует о возможности ведения кибервоенных действий в отношении РФ.