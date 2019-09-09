https://static.news.ru/photo/b492bd9a-d31f-11e9-9568-fa163e074e61_660.jpgАндрей КрутскихФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Человечество может оказаться на пороге глобальной кибервойны, если не найдёт способа совместной борьбы с цифровыми угрозами. Такое мнение выразил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
Ситуация в этой сфере стремительно деградирует <...>. Киберконфронтация только нарастает и, если мы общими усилиями не найдём действенные способы борьбы с этими угрозами, то, скажу прямо, до глобальной кибервойны будет рукой подать, — цитирует Крутских ТАСС.
Спецпредставитель Владимира Путина заявил об этом, выступая на рабочей группе ООН по международной информационной безопасности (МИБ).
В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему. Он отметил, что эта информация свидетельствует о возможности ведения кибервоенных действий в отношении РФ.