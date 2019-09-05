https://static.news.ru/photo/129573f4-d002-11e9-9862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности Соединённых Штатов. С таким заявлением выступил юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл.

Россия с её большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации, — подчеркнул Герстелл, выступая на конференции по разведке и национальной безопасности.

Он также отметил, что следом идёт Китай, так как эта страна «нацелена на кражу интеллектуальной собственности и информации». На третьем месте расположилась Северная Корея. По данным американской разведки, на полуострове распространены преступления с использованием криптовалют. Кроме того, США опасаются Ирана, который «непредсказуем в своих действиях на Ближнем Востоке», а значит, и в других областях, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Госдепартамент США ищет специалиста в сфере кибербезопасности для противостояния соответствующим преступлениям. В задачи сотрудника будет входить разработка стратегии борьбы с российско-китайским давлением.