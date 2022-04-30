Посольство РФ призвало США отказаться от провокаций на Украине Посольство РФ в США призвало Вашингтон отказаться от провокаций на Украине

Посольство России в США / Фото washington.mid.ru

Посольство России в США призвало Вашингтон отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины. Это заявление было сделано на фоне высказываний заместителя американского госсекретаря Бонни Дженкинс о якобы наличии у Москвы незадекларированного химического оружия и его возможного применения на Украине.

В статье для издания Newsweek Дженкинс, в частности, сообщила, что ряд стран «сохраняют незаконные программы наступательного химического оружия в нарушение своих международных обязательств». По словам представителя Госдепа, Россия может применить такое оружие в ходе спецоперации на Украине.

В заявлении российского посольства, опубликованном в официальном Telegram-канале, говорится, что это очередное безосновательное приписывание стране незадекларированного химоружия и подозрение в его использовании.

Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу, — написали российские дипломаты.

Также в посольстве сообщили, что российское Минобороны получило «неопровержимые сведения» о подготовке США провокаций с целью обвинения российских военных в применении оружия массового уничтожения на Украине. В качестве одного из возможных вариантов провокации дипломаты назвали «постановочный инцидент под чужим флагом». При этом провокаторы могут использовать настоящее химическое или биологическое оружие, которой повлечёт реальные жертвы, заявили в посольстве РФ.

Ранее Минобороны России сообщило, что СБУ и спецслужбы Великобритании готовят очередной фейк в луганском Лисичанске. Туда якобы прибывают представители украинских и западных СМИ, которые вели съёмку в Буче. В связи с этим Москва заранее предупредила Запад, что эти неподтверждённые данные о «бесчинствах русских» в ближайшее время киевские власти намереваются распространить через западные СМИ.