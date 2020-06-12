Посол РФ рассказал о защите дипмиссии спецслужбами США во время протестов

https://static.news.ru/photo/ffac19b2-ad84-11ea-908e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США/facebook.com

Полиция и Секретная служба США эффективно защитили российскую дипломатическую собственность в Вашингтоне во время акций протеста. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Если вы видели большие демонстрации, которые собираются около Белого дома, мы, конечно же, с тревогой смотрели, в каком направлении пойдёт это движение, и надо признать, что много демонстрантов подошли практически совсем близко к посольству, — рассказал Антонов в эфире Первого канала.

Дипломат подчеркнул, что посольство РФ находилось в непосредственной связи с полицией и сотрудниками Секретной службы.

Надо признать, что те действовали эффективно и хорошо, и хочу вам сказать, что наше здание не пострадало, — отметил посол РФ.

Антонов заявил, что из-за протестов он переехал на территорию посольства, чтобы не создавать проблем Секретной службе и полиции. Дипломат объяснил, что в противном случае ему пришлось бы несколько раз проезжать по улице, близко расположенной к Белому дому. По его словам, ощущение близости к акциям протеста «не из самых приятных».

Посол РФ в США пожелал американскому народу, чтобы жизнь скорее вернулась в нормальное русло. Он подчеркнул, что никто не радуется и не злорадствует трудностям, с которыми сейчас столкнулись простые граждане США.

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп убеждён в способности объединить охваченную протестами страну. Он напомнил, что совсем недавно США оправились от «чумы из Китая», а после этого вспыхнули беспорядки. Трамп считает, что их можно было бы избежать, если бы местные власти приняли более жёсткие меры.