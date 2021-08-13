Посол РФ Антонов: Белый дом во всём винит Москву

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает обвинять Москву во вмешательстве в его дела, хотя доказательств этого всё ещё не представил. Комментарий дипломата опубликовало в Facebook посольство РФ в США.

Антонов отреагировал на доклад Министерства внутренней безопасности США, которое 13 августа обвинило Москву в дезинформации о коронавирусе.

Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путём поиска внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах Америки. В этих случаях вновь называют нашу страну. Нам приписывают стремление «вбить клин» в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всём винят Россию, — подчеркнул российский дипломат.

Антонов добавил, что уже не удивляет очередной виток спекуляций на тему пресловутого российского «вмешательства». Тем более что обвинения опять звучат без доказательств и фактов.

Излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, — поддержать высокий градус русофобии в американском обществе, — считает Антонов.

Он напомнил, что Москва категорически отвергает все измышления на тему её попыток влиять на политическую ситуацию в США. Перед миром стоят глобальные вызовы и угрозы, на которые можно ответить только совместно, отметил посол РФ.

Мы к такой работе готовы, — сказал он.

Ранее стало известно, что средства массовой информации, связанные с властями России, Китая и Ирана, якобы «подогревали интерес» к теориям заговора о происхождении COVID-19. Об этом говорится в докладе Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Его авторы настаивают на том, что названные страны «активизировали усилия по сеянию разногласий в мире».