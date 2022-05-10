Посол ЛНР назвал освобождение всей территории республики главной задачей

Родион Мирошник / Фото vk.com/miroshnik1974

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник не исключил возможности того, что военные ЛНР и временные администрации смогут взять под контроль близлежащие территории для обеспечения национальной безопасности. При этом главной задачей он назвал освобождение тех территорий, которые относятся к ЛНР, сообщил дипломат в интервью РИА Новости.

Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями. Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской Народной Республики, — сказал Мирошник.

Он также отметил, что главной задачей является освобождение территорий, которые относятся к Луганской Народной Республике согласно Конституции ЛНР.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 6 мая утвердил указ о назначении украинского журналиста Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом республики в России. Ранее в Донецкой Народной Республике назначили посла в России. Им стала Ольга Макеева, соответствующий приказ подписал глава ДНР Денис Пушилин.