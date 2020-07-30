Посол: КНР готова развивать военно-техническое сотрудничество с РФ

https://static.news.ru/photo/1f353500-d276-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Global Look Press

Пекин на строен на дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой в военно-технической сфере. Об этом заявил посол КНР Чжан Ханьхуэй.

Китай готов продолжать укреплять контакты с Россией на высоком уровне; осуществлять деловое сотрудничество в таких сферах, как совместные учения, военные состязания, военная подготовка, обучение персонала, военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что укрепление военного сотрудничества двух стран необходимо для поддержания собственной безопасности, а также регионального мира и стабильности.

Посол подчеркнул, что речь не идёт о военном союзе, поскольку стороны придерживаются политики неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьей страны.

Ранее NEWs.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла провал попыткам Запада спровоцировать столкновение России и кита я в публичном пространстве. По её словам, у Вашингтона есть такие намерения, но осуществить их не получится. Она также призвала Китай «давать совместный отпор» и отметила, что это будет вдвойне эффективно.