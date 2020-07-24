Захарова заверила, что США не смогут столкнуть Россию и Китай

https://static.news.ru/photo/5f5d9bfe-cda8-11ea-9e37-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спровоцировать столкновение в публичном пространстве между Российской Федерацией и КНР Соединённым Штатам не удастся, однако такие намерения у Вашингтона имеются. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США в своих заявлениях решили пойти ещё дальше, отметила дипломат в ходе консультаций по информационной проблематике на уровне официальных представителей российского и китайского внешнеполитических ведомств.

Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая. И вот это, я вас могу заверить, у них не получится, — цитирует Захарову ТАСС.

Как подчеркнула Захарова, последние высказывания в сторону РФ и США со стороны Запада противоречат международному праву и правилам дипломатии. Такой подход представитель МИД РФ назвала возмутительным. Из-за этого и Москва, и Пекин сейчас стоят перед лицом общих вызовов в информационной сфере.

Обратившись к своей китайской коллеге Хуа Чуньин, Захарова подчеркнула, что они стоят «на страже информационных рубежей, чтобы подобные вещи не допускать». Представитель МИД РФ призвала Китай «давать совместный отпор» и отметила, что это будет вдвойне эффективно.

Как писал NEWS.ru, ранее Вашингтон предложил противопоставить Пекину новый альянс государств-единомышленников, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния.