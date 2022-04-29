Посол Антонов рекомендовал Псаки ознакомиться с сообщениями Минобороны Посол Антонов отверг заявление Псаки об отсутствии гуманитарных шагов на Украине

Анатолий Антонов / Фото twitter.com/RussiaInUSA

Посол России в США Анатолий Антонов рекомендовал пресс-секретарю Белого дома джен Псаки ознакомиться с материалами министерства обороны РФ,которые рассказывают о гуманитарных мерах, предпринимаемых страной на Украине. Ранее представитель вашингтонской администрации усомнилась в ведении Москвой подобной деятельности.

Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике, — цитирует Антоноа Telegram-канал российского диппредставительства в Вашингтоне.

Накануне Джен Псаки заявила, что власти США не наблюдают с российской стороны формирования гуманитарных конвоев, создания гуманитарных коридоров или оказания гуманитарной помощи украинцам.

Также Антонов процитировал сводки российского Минобороны, согласно которым с начала спецоперации из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в РФ были доставлены более 1 млн человека. Также, по данным Минобороны, на Украину доставили около 16 тысяч тонн предметов первой необходимости, прдуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Ранее Анатолий Антонов предположил, что США стремятся любыми способами затянуть операцию России на Украине. Таким образом они надеются нанести максимальный ущерб Москве. Он также отметил, что американская администрация просит у конгресса увеличить объём средств на оказание военной помощи Украине, хотя её общий объём уже достиг $4 млрд. Антонов полагает, что таким образом Вашингтон хочет сохранить очаг нестабильности в Европе, сплотить вокруг себя западных союзников и удерживать свои позиции на мировой арене.