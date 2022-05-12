Посол Антонов ответил США на обвинения в создании кризиса продовольствия Посол Антонов: США сознательно перевернули ситуацию, обвиняя РФ в кризисе продовольствия

Анатолий Антонов / Фото twitter.com/RussiaInUSA

Утверждая, что кризис продовольствия происходит из-за действия России в акватории Чёрного и Азовского морей, США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит официальный Telegram-канал диппредставительства.

США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову». Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания, — сказал Антонов.

Он также подчеркнул, что сам Вашингтон не желает отвечать за собственные внешнеэкономические промахи. По словам Антонова, Москва выражает глубокую обеспокоенность сложившейся на мировых продовольственных рынках ситуацией и обещает продолжать «добросовестно исполнять обязательства по международным экспортным контрактам».

В минувшую среду, 11 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия России никаким образом не влияли и не могут влиять на продовольственную проблему в мире. Министр добавил, что причиной продовольственного кризиса послужили антироссийские санкции, введённые западными странам.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что конфликт на Украине, засуха и последствия пандемии коронавируса могут привести к голоду во всём мире. Она отметила, что мировые цены на продовольствие выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Шульце считает, что начнётся самый сильный продовольственный кризис со времён Второй мировой войны.