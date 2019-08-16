https://static.news.ru/photo/3bf1860a-c069-11e9-b7e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что ждёт Украину в случае потери транзита российского газа. По его словам, страна будет терять почти $3 млрд каждый год.

Если не будет транзита газа по украинской ГТС, то это, во-первых, потеря дохода в бюджетную часть, а это около $3 млрд по году, это невозможность получения газа для внутренних потребностей, — цитирует политика телеканал « 112 Украина ».

Медведчук отметил, что в 2018 году Киев получил из-за рубежа 10,5 млрд кубометров газа, но сегодня дождаться таких объёмов из Европы нереально.

Ранее News.ru сообщал, что Медведчук призвал Раду принять закон об особом статусе Донбасса. По его словам, нынешние украинские власти не считают мир в Донбассе своей прерогативой, иначе в Раде был бы создан специальный комитет, который бы занимался этим вопросом.