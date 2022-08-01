«Пощечина для США»: эксперт о возможном задержании Пелоси властями КНР Военный эксперт Сивков: ВВС Китая могут задержать самолет Пелоси при попытке сесть на Тайване

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Существует вероятность, что при попытке сесть на Тайване самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси могут насильно посадить в Китае ВВС страны, что будет «пощечиной» для Вашингтона и вызовет угрозу ядерной войны, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

Звучит мнение, что Пелоси планирует воспользоваться ситуацией с якобы технической неисправностью на ее борту и приземлиться-таки на Тайвань. В этом случае Китай может предпринять попытку посадить ее самолет на своей территории, с помощью боевой авиации, что в случае успеха станет самой большой пощечиной США со времен Вьетнама, — сказал Сивков.

Он добавил, что эта ситуация очень сильно повышает риск ядерного столкновения ведущих стран в мире. По словам эксперта, американцы сейчас очевидно будут планировать большую войну в Тихом океане и Баренцевом море, в меньшей степени в Балтике. Также они могут попробовать развязать и континентальную войну.

Но скорее всего, на это они не пойдут, а вот локально «гадить» будут абсолютно точно. Так что тут многое зависит от воли и позиции военно-политического руководства Китая и в меньшей степени Москвы, как возможного союзника Пекина в этом противостоянии, — резюмировал Сивков.

Китайская сторона выступает категорически против визита Пелоси на Тайвань, заявил ранее пресс-секретарь Минобороны КНР Тань Кэфэй. Он отметил, что Пекин требует от Вашингтона выполнять свои обещания не поддерживать независимость острова.