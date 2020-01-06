https://static.news.ru/photo/0d0989ba-3179-11ea-9b0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/Dostmann/Global Look Press

Порноактриса Райли Рейд заявила, что отправит свои интимные фотографии каждому, кто пожертвует деньги на спасение коал из австралийских лесов, где сейчас бушуют пожары.

Об этом она написала в своём Instagram. Для получения фотографий от девушки нужно прислать ей на электронную почту доказательства того, что деньги на спасение животных переведены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более полумиллиарда животных и растений погибают в результате бушующих в Австралии лесных пожаров. Австралийские чиновники предупреждают, что худшее ещё впереди, ситуация может усугубиться, пишет в Twitter издание The Independent.