Порноактриса Райли Рейд заявила, что отправит свои интимные фотографии каждому, кто пожертвует деньги на спасение коал из австралийских лесов, где сейчас бушуют пожары.
Об этом она написала в своём Instagram. Для получения фотографий от девушки нужно прислать ей на электронную почту доказательства того, что деньги на спасение животных переведены.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более полумиллиарда животных и растений погибают в результате бушующих в Австралии лесных пожаров. Австралийские чиновники предупреждают, что худшее ещё впереди, ситуация может усугубиться, пишет в Twitter издание The Independent.
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