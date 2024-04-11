«Попрошайничество и угрозы»: сенатор оценил дипломатию Киева Сенатор Карасин: у Киева нет никакого представления о дипломатии

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Украинская дипломатия в принципе не работает, так как у киевских властей нет никакого представления о дипломатии, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, сегодня в Киеве занимаются лишь попрошайничеством и угрозами.

Киев ведет интриги международного уровня, пытаясь выцыганить у Запада современное оружие. Никакой дипломатии там нет от слова «совсем». Как можно с такими людьми серьезно вести переговоры? Потихонечку это начинают понимать уже и в НАТО, и в Евросоюзе, и в США. Ведь такое поведение может довести до страшных последствий, — сказал Карасин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил, что Киев попытался получить от Запада неиспользуемые батареи ПВО Patriot «хорошей и тихой дипломатией», это не сработало. Он предупредил, что отныне украинские власти переходят к жестким методам и готовы даже пожертвовать хорошими отношениями с некоторыми странами. Кроме того, украинский министр узнал о том, что в западных государствах можно собрать более 100 батарей Patriot, доступных для отправки на Украину.

Киев запрашивает передачу Patriot уже давно. По словам украинских представителей, только эти системы способны перехватывать баллистические ракеты и спасти жизни людей и инфраструктуру страны. При этом некогда сильная поддержка со стороны Запада в последние месяцы ослабла — из-за разногласий в конгрессе задерживается новый крупный пакет американской помощи.