«Добрая» дипломатия не принесла успеха, заявил Washington Post глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Теперь он, по его словам, планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. <...> Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает, — пояснил министр.
Кулеба неоднократно подчеркивал, что Украина благодарна за помощь в сфере безопасности, уточнило издание. В последнее время он также начал публично выражать разочарование по поводу пределов их постоянной поддержки.
Ранее глава ведомства предупредил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot, поскольку это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. Он добавил, что у союзников Киева «много таких систем», и подчеркнул, что вопрос предоставления Patriot украинской стороне будет «в центре его усилий» на встрече.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг резюмировал, что Альянс может не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Блок изучает возможность передать Киеву больше систем Patriot, заверил представитель организации.