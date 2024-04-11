«Сказал заткнуться»: Кулеба решил жестко потребовать у Запада ПВО Patriot Кулеба: ПВО Patriot у Запада нужно попросить жестко

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Добрая» дипломатия не принесла успеха, заявил Washington Post глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Теперь он, по его словам, планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.

Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. <...> Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает, — пояснил министр.

Кулеба неоднократно подчеркивал, что Украина благодарна за помощь в сфере безопасности, уточнило издание. В последнее время он также начал публично выражать разочарование по поводу пределов их постоянной поддержки.

Ранее глава ведомства предупредил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot, поскольку это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. Он добавил, что у союзников Киева «много таких систем», и подчеркнул, что вопрос предоставления Patriot украинской стороне будет «в центре его усилий» на встрече.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг резюмировал, что Альянс может не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Блок изучает возможность передать Киеву больше систем Patriot, заверил представитель организации.