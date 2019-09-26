https://static.news.ru/photo/ca1304d4-e0d2-11e9-8d52-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/secPompeo

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Иран способствуют эскалации конфликта в Сирии.

В своём микроблоге он написал о подпитке двумя странами продолжающегося в регионе насилия и усугублении тяжёлой гуманитарной ситуации. Такое заявление политик сделал, отзываясь о прошедшем в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН заседании Малой группы по Сирии, в которую входят Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция. Помпео отметил, что США поддерживают усилия ООН по прекращению военного насилия в Сирии.

As discussed in today’s Small Group meeting, the U.S. supports @UN efforts to end military violence in #Syria . Ongoing violence - fueled by #Iran and #Russia - is exacerbating Syria’s dire humanitarian situation & must cease for a political solution to take root. pic.twitter.com/zftRgKVhTZ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 26, 2019

Как писал News.ru ранее, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал грядущую встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. По словам дипломата, российская сторона должна будет начать переговоры с обсуждения визовой проблемы. Кроме того, важным вопросом станет введение новых санкций в отношении российских компаний. При этом дипмиссия, по словам посла, рассчитывала на то, что министры сконцентрируются на улучшении отношений между странами.