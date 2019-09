В своём микроблоге он написал о подпитке двумя странами продолжающегося в регионе насилия и усугублении тяжёлой гуманитарной ситуации. Такое заявление политик сделал, отзываясь о прошедшем в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН заседании Малой группы по Сирии, в которую входят Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция. Помпео отметил, что США поддерживают усилия ООН по прекращению военного насилия в Сирии.

As discussed in today’s Small Group meeting, the U.S. supports @UN efforts to end military violence in #Syria . Ongoing violence - fueled by #Iran and #Russia - is exacerbating Syria’s dire humanitarian situation & must cease for a political solution to take root. pic.twitter.com/zftRgKVhTZ