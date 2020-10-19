Помпео назвал РФ «возмутителем спокойствия» в киберпространстве

https://static.news.ru/photo/0090cb88-1258-11eb-b3ca-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «пренебрежении международной стабильностью» в киберпространстве. Так дипломат отреагировал на обвинения американского Минюста и ФБР, выдвинутые против шести предполагаемых российских хакеров.

Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном Интернете. Мы призываем Россию положить конец этому безответственному поведению, — цитирует заявление Помпео РИА Новости.

Также госсекретарь США призвал страны мира присоединиться к Белому дому, чтобы хакеры, якобы являвшиеся сотрудниками военной разведки РФ, предстали перед судом. Американское следствие считает, что «обвиняемые и их сообщники» нанесли ущерб компьютерным сетям по всей планете.

Россия неоднократно опровергала обвинения в подобных действиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минюст США предъявил обвинения в хакерстве в интересах России шестерым россиянам. Эти люди причастны к распространению вируса NotPetya в 2017 году. По данным ведомства, они являются сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ и пытались поддержать усилия российских властей по дестабилизации против Грузии и Украины. Также они организовывали кибератаки на Олимпийские игры в Южной Корее и на французские выборы.