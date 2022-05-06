Полянский: заседание СБ ООН по военным преступлениям ВСУ состоится 6 мая

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Постпред России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал проведение 6 мая заседания СБ ООН по «формуле Арриа» о военных преступлениях украинских боевиков. Об этом дипломат сообщил в своём Telegram-канале.

Завтра, 6 мая, мы проводим очередное неформальное заседание Совбеза ООН (по т.н. «формуле Арриа»), посвящённое преступлениям украинских военных и военизированных формирований против мирного населения, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции на Украине, — говорится в сообщении.

Российская сторона намерена на заседании продемонстрировать свидетельства очевидцев преступлений ВСУ. Также будет дано слово независимым западным журналистам, которые работают на линии фронта и владеют актуальной информацией, отметил Полянский.

Накануне Дмитрий Полянский сообщил, что Соединённые Штаты сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации. С его слов, главе российской группы делегатов дипломату Марии Захаровой удалось получить визу лишь 3 мая.

Ранее российское посольство в США в пятницу обратилось к Вашингтону с призывом «одуматься и отказаться» от организации провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине. Информацию о готовящемся его применении получило Минобороны России.