Россия призвала США отказаться от провокаций с ОМУ на Украине

Мариуполь. Украина / Фото Артем Александров/NEWS.ru

Российское посольство в США в пятницу обратилось к Вашингтону с призывом «одуматься и отказаться» от организации провокаций с использованием оружия массового уничтожения на Украине. Информацию о готовящемся его применении получило Минобороны России, говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Обратили внимание на очередные огульные обвинения в наш адрес, озвученные заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. <...> Хотели бы напомнить Бонни Дженкинс, что в ходе спецоперации Минобороны РФ получило в своё распоряжение неопровержимые сведения о подготовке США провокаций с целью обвинения российских ВС в применении оружия массового уничтожения на Украине. Один из возможных сценариев — «постановочный инцидент под чужим флагом». Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения, — сказано в обращении.

При этом, как отмечают в диппредставительстве, Госдепартаментом уже определён порядок «расследования» и назначены должностные лица, которые будут ответственны за его проведение.

Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу, — подчеркнули в российской дипмиссии.

Поводом для обращения послужила статья Дженкинс на сайте журнала Newsweek, где она выступила с резкими заявлениями в адрес России. В частности, Москве приписали наличие и применение незадекларированного химоружия. Как отметила замглавы Госдепа, США «движутся к тому, чтобы к сентябрю 2023 года» уничтожить все свои «полностью задекларированные запасы» химоружия.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что украинская сторона может использовать оружие массового поражения на поле боя. По его словам, Киев может пойти на этот шаг, чтобы получить преимущество на поле боя.