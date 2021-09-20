Польше пообещали «страшную осень» из-за резкого роста цен на газ

Полякам предрекли «страшную осень» из-за того, что в стране резко выросли цены на газ. Жители боятся отопительного сезона, а правительство не собирается продлевать контракт с «Газпромом», рассчитывая на газопровод Baltic Pipe, пишет Rzeczpospolita.

Цены могут вырасти на сто процентов, и PGNiG выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей, — говорится в публикации.

При этом автор статьи уверен, что с наступлением холодов ситуация с ценами на газ только ухудшится. Виноватыми в этом поляки считают Россию, которая якобы спровоцировала кризис, не желая улучшать обстановку в Европе и увеличивая поставки газа.

Накануне польский политолог Якуб Корейба объяснил, почему Польша отказывается продлевать контракт с «Газпромом». По его словам, это «экономически невыгодно», к тому же зависимость от российского газа негативно влияет на политическую позицию в Варшаве.

Ранее «Газпром» заявил, что поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, так в пресс-службе компании прокомментировали требование депутатов Европейского парламента провести расследование о деятельности компании. По словам представителей «Газпрома», газовый гигант всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов.