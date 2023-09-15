Политолог рассказал, зачем встретятся Лавров и Ван И Китаист Островский: главы МИД РФ и Китая уделят особое внимание СВО и Тайваню

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

На предстоящих переговорах глава МИД России Сергей Лавров обсудит со своим китайским коллегой Ван И международную повестку и перспективы развития российско-китайских отношений, сказал NEWS китаист Андрей Островский. Он отметил, что особое внимание будет уделено ходу СВО и обстановке вокруг острова Тайвань.

Лавров и Ван И будут обсуждать СВО, дальнейшее развитие событий на Украине и Тайвань. В январе 2024 года на острове состоятся выборы на пост главы администрации. В зависимости от того, кто победит, сложатся разные ситуации. Нужно все обсудить, — сказал Островский.

Политолог сказал, что США, несмотря на обещание 1972 года признать суверенитет Китая над Тайванем, ведут политику отрыва острова от континента.

Напомним, Лавров и Ван И проведут переговоры в Москве в понедельник, 18 сентября.

Ранее Ван И заявил, что благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения между странами сохраняют высокую динамику развития. Китайский министр отметил, что ожидает выхода на новые договоренности в ходе переговоров. Российский министр подтвердил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются, несмотря на турбулентность.