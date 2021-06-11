Политолог рассказал о «страшном сне» Украины

https://static.news.ru/photo/07674a0e-f313-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Страшным сном» для Украины может обернуться встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в статье для журнала «Главред» рассказал директор Института украинской политики Константин Бондаренко.

Эксперт полагает , что более всего Киев тревожится из-за того, чем завершится встреча двух лидеров.

В данной ситуации вопрос только один — дадут ли США Украине команду выполнять минские договорённости или скажут и дальше имитировать процесс выполнения, — подчеркнул Бондаренко.

Он указал на то, что Байден может начать настаивать на выполнении полного соглашения Киева с Россией, если на встрече президентов США и РФ будут достигнуты определённые договорённости. Эту ситуацию политолог назвал «страшным сном» Киева.

При этом политолог добавил, что, если Украину будут принуждать к выполнению Минских соглашений в их нынешнем виде, Киев может установить более тесные контакты с Великобританией и «игнорировать позицию США».