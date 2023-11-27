Политолог рассказал, как Турция отреагирует на давление США Политолог Дюрре: Турция не откажется от экономического сотрудничества с Россией

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция не может отказаться от экономического сотрудничества с Россией, несмотря ни на какое давление со стороны Запада, рассказал NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его мнению, Анкара, даже если Вашингтон вынудит принять ее новые ограничения в отношении Москвы и более строго соблюдать существующие, все равно найдет способ, как обходить их.

Турция не может отказаться от экономического сотрудничества с Россией, несмотря ни на какое давление. США не смогут компенсировать в экономическом плане те потери, которые понесет Анкара в случае соблюдения ограничений в отношении Москвы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган это понимает. Замечу, что санкции Турции в отношении России пока носят показательный характер, они несущественны. Анкара, даже если Вашингтон вынудит принять ее новые ограничения в отношении Москвы и более строго соблюдать существующие, найдет способ, как обходить их. Например, увеличит долю торговли с Россией в национальной валюте, а такие сделки американцам сложно отслеживать, — заявил Дюрре.

По его мнению, США все же попытаются «кнутом» и «пряником» принудить Турцию к соблюдению санкций против России. К примеру, они могут предложить свои военные самолеты.

США будут оказывать давление на Турцию в плане военного сотрудничества, например предлагая Анкаре начать поставки вооружений, в том числе истребителей F-16, за соблюдение санкций против России и ХАМАС. Своеобразным «кнутом» для Турции может послужить внесение Вашингтоном некоторых турецких политиков и бизнесменов в санкционные списки. А «пряником» для Анкары могут стать американские долгосрочные инвестиции, а также уступки в вопросе поддержки США курдов, — сказал Дюрре.

Ранее турецкие СМИ писали, что власти США пригрозили предпринимателям Турции санкциями за торговые отношения с Россией. Сообщается, что в Анкару прибыла американская правительственная делегация, которая предупредила бизнесменов о возможных ограничениях. По данным журналистов, уже начали действовать нетарифные барьеры для турецких грузовиков, чтобы замедлить поток товаров в РФ.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что на следующей неделе планирует посетить Турцию, чтобы потребовать соблюдения санкций против России и ХАМАС. Вашингтон ожидает, что Анкара поддержит санкции против российских компаний, а также не будет помогать в их обходе.