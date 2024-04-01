Политолог раскрыл последствия проигрыша партии Эрдогана на выборах Макаркин: Эрдоган получил негативный сигнал после проигрыша его партии

Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке на выборах в Стамбуле

Результаты правящей в Турции «Партии справедливости и развития» на прошедших муниципальных выборах — это сигнал президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. При этом, считает он, на общенациональном уровне действующий глава государства ситуацию контролирует.

Глубинка его все время вытягивает, но сейчас она впервые дала сбой. Для Эрдогана это негативный сигнал, но каких-то механизмов для больших неприятностей не видно. На общенациональном уровне он контролирует ситуацию, — говорит эксперт.

Макаркин считает, что сложившаяся на выборах ситуация связана со скорым уходом Эрдогана со своей должности. Многие в Турции считают, что президент работает на этом посту свой последний срок, отмечает политолог. В связи с этим граждан волнует транзит власти, как Эрдоган сможет передать ее своему преемнику и насколько тот сможет соединить в себе политическую харизму, организаторские способности и международную известность, говорит политолог.

Ранее Эрдоган признал, что правящая партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах в Турции. По его словам, партия проведет анализ итогов выборов, которые покажут упущения на местах.