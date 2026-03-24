24 марта 2026 в 15:40

Политолог ответил, как война в Иране изменила восприятие Украины в мире

Политолог Безпалько: Украина больше не в центре внимания из-за войны в Иране

Богдан Безпалько
Украина перестала быть в центре внимания из-за войны в Иране, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, это переключение фокуса оказывает прямое влияние на объемы поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Конечно, [конфликт на Ближнем Востоке] влияет [на поддержку США Украины]. Это дефицит зенитных ракет, нехватка других видов вооружений, которые сейчас очень интенсивно тратятся и идут на нужды тех государств, которые участвуют в войне с Ираном. Прежде всего это Израиль и арабские государства. В данной ситуации самое главное — это то, что война в заливе переключает политическое внимание на Ближний Восток. Украина смещается на периферию. Это уже не центральный конфликт мирового масштаба, — пояснил Безпалько.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится привлечь внимание Евросоюза и добиться разморозки обещанных €90 млрд. По его словам, на этом фоне Киев, вероятно, будет делать подобные заявления в будущем.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
