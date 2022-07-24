Politico сообщила о гибели в Донбассе представителей США, Канады и Швеции

В ходе боевых действий в Донбассе на этой неделе погибли двое американцев, канадец и гражданин Швеции, выступавшие на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на информацию «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, речь идёт о ражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Селандере Патриньяни из Швеции.Они входили в состав сил специальных операций украинской территориальной обороны. Подразделение располагалось рядом с Северском.

Иностранцы погибли 18 июля при обстреле в районе села Григорьевка, когда им было приказано занять боевые позиции. Politico называет Люцишина «американцем ураинского происхождения», По данным издания, в США он служил в полиции. Мирошниченко также рассказал, что Янг ранее проходил военную службу в Штатах, а Рой-Сируа был связан с Французским иностранным легионом.

Госдеп США 23 июля подтвердил информацию о недавней гибели во время боевых действий на Украине двух американских граждан. При этом имена погибших названы не были.