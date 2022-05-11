Politico: Еврокомиссия поможет странам ЕС конфисковывать активы россиян

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За две недели Еврокомиссия может разработать юридические документы, которые позволят странам Евросоюза конфисковывать замороженные активы попавших под санкции россиян, пишет Politico со ссылкой на свои источники. Для этого Еврокомиссия планирует признать обход санкций со стороны россиян преступлением, после чего конфискация российских активов обретёт законные основания.

Еврокомиссия представит законопроект, который поможет Евросоюзу конфисковывать замороженные активы в рамках санкционной кампании против России. Предложение будет представлено в течение двух недель, оно сделает в Евросоюзе обход санкций преступлением и предоставит законные основания для конфискации активов, — написали в издании.

На текущий момент не во всех европейских странах уклонение от санкций считается уголовным преступлением. Однако новая юридическая инициатива сможет исправить эту ситуацию путём расширения возможностей для конфискации подсанкционного имущества без судебного процесса. При этом дальнейшие решения о том, куда пойдут данные активы, будут приниматься внутри стран.

Дискуссия о том, направлять ли данные средства на Украину, продолжается, — заявил собеседник издания.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что имущество попавших под санкции россиян необходимо конфисковать и в дальнейшем потратить на восстановление Украины. В интервью украинскому отделу «Интерфакса» он подчеркнул, что сделать это на юридическом уровне будет «не так просто». Мишель уже поручил правовой службе Евросовета разработать «идеи, которые облегчат» процесс конфискации активов оказавшихся под санкциями российских политиков и бизнесменов.