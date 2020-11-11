В Ереване во время протестов у парламента бросили дымовую шашку

https://static.news.ru/photo/b3bb814c-2439-11eb-99f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Во время митинга оппозиции у здания парламента Армении в Ереване была брошена дымовая шашка. Человек, кинувший её, был задержан, заявил представитель полиции.

Один из организаторов акции Ишхан Сагателян, представляющий верховный орган Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», считает инцидент провокацией властей. Он призвал митингующих к бдительности, сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что полиция начала операцию по разгону митинга. Оказалось, что силовики выдвинулись вперёд после того, как кто-то бросил дымовую шашку, но разгонять протестующих они не намерены.

Мы были вынуждены выдвинуться вперёд, но мы не намерены разгонять митинг, — цитирует ТАСС одного из полицейских.

Участники акции протеста требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна. Люди недовольны подписанием соглашения о прекращении огня в Карабахе. Они выдвинули политику ультиматум. Пашинян должен до полуночи заявить о добровольной отставке. Протестующие скандируют «Никол — предатель».

Как писал NEWS.ru, силовики задержали в центре армянской столицы 129 участников акций протеста. Всего на площадь Свободы в центре города пришли представители 17 политических партий. Они считают, что соглашение было заключено на недопустимых условиях.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.