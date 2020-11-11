В Ереване протестующие требуют отставки премьера Пашиняна

https://static.news.ru/photo/6d9d0410-2407-11eb-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Участники массовой акции протеста на площади Свободы в Ереване считают подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе «предательством» и требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Если мы не выгоним Никола, это будет означать, что у нашего народа нет достоинства, — заявил бывший премьер Армении Вазген Манукян на митинге.

Как сообщает РИА Новости, митингующие скандируют: «Никол — предатель». Люди продолжают стягиваться к месту проведения митинга.

Силовики проводят точечные задержания митингующих. Правоохранители не используют специальную технику для разгона толпы, около площади Свободы присутствуют только подразделения МВД без специальной амуниции.

Как писал NEWS.ru, ранее Пашинян признался, что был вынужден подписать соглашение по Карабаху. Он подчеркнул, что в случае продолжения военных действий могли бы пасть несколько городов, в числе которых Степанакерт, Мартуни и Аскеран, а тысячи армянских солдат остаться в окружении.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.