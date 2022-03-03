Полцарства за Bitcoin: рынок крипты в условиях политической нестабильности

Согласно данным британской исследовательской компании Elliptic, после начала военной операции России 24 февраля украинские децентрализованные автономные организации (ДАО) сумели привлечь криптовалюту на сумму почти $14 миллионов.

В то время как некоторые краудфандинговые и плат`жные компании отказываются предоставлять разрешение на совершение пожертвований группам, которые поддерживают украинскую армию, криптовалюты стали мощной альтернативой, — сказал основатель Elliptic Том Робинсон.

Криптовалюта и военная операция на Украине

В официальном Twitter-аккаунте правительства Украины был опубликован пост, в котором сообщалось, что страна готова принимать пожертвования виде Bitcoin, Ethereum и USDT, а также указан счёт, куда можно отправить криптовалюту.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.



BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P



ETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 — Ukraine / Ð£ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð° (@Ukraine) February 26, 2022

Также была выпущена NFT-коллекция, посвящённая конфликту. Вся серия состоит из изображений с флагом Украины, а полученные средства, по обещаниям авторов, будут направляться жертвам боевых действий.

UKRAINIAN FLAG 1/1.

LIVE NOW



100% proceeds go to support Ukrainians suffering for the war. https://t.co/0UZ8DxYLgO



Anyone can participate with a contribution of any size via Party Bid: https://t.co/cIqb9VJ6TQ pic.twitter.com/RkZ5uxVJnW — UkraineDAO (@Ukraine_DAO) February 26, 2022

В Сети успели появиться мошенники, которые, выдавая себя за украинцев, просят перечислить себе Bitcoin и другую криптовалюту. Многие крупные компании в сфере интернет-безопасности уже выпустили предупреждения, в которых призывают не отправлять деньги на счета подозрительных лиц.

Также поступали сообщения, что подобные мошенничества распространяются в TikTok и других социальных сетях. В целом мы настоятельно рекомендуем не отправлять деньги неизвестным людям напрямую, особенно в виде криптовалюты, так как практически невозможно определить, является ли он нуждающимся человеком или мошенником, — говорится в заявлении антивирусной компании Avast.

Влияние кризиса на рынок криптовалюты в России и на Украине

В тени тотальной неопределённости и недоверия к банкам и традиционным финансовым институтам рынок криптовалюты на Украине может внезапно развиться до рекордных уровней. Ещё в прошлом году цифровая валюта в стране была официально узаконена , а заместитель министра Министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявлял, что его страна стремится стать лидером по развитости индустрии.

Основная идея состоит в том, чтобы стать одной из лучших юрисдикций в мире для криптовалютных компаний. Мы верим, что это новая экономика, что в этом будущее, и мы верим, что это поднимет нашу экономику, — признавался он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В глобальном индексе принятия криптовалюты 2021 года от компании Chainalysis, в котором рассматривались мировые темпы интеграции криптовалют в экономиках разных стран, Украина занимала четвёртое место, уступая лишь Вьетнаму, Индии и Пакистану.

При повышенной политической и экономической неопределённости доверие к банкам, вкладам и брокерам падает и люди обращаются к рынку криптовалют. В Twitter стал вирусным пост украинского NFT-артиста, в котором он говорит, что ввиду ситуации он потерял свои сбережения, но благодаря криптовалюте сумел сохранить хотя бы некую их часть. Публикация уже успела набрать почти 80 тысяч лайков, что по меркам социальной сети является немалым числом.

Мои украинские кредитные карты больше не работают. Физически я нахожусь в безопасности в Казахстане, но все мои сбережения пропали. Криптовалюта — это единственные деньги, которые у меня остались, и сегодня я могу без преувеличения сказать, что $BTC, $ETH и #NFT спасут мне жизнь, пока я не смогу вернуться домой, — сказано в публикации.

My Ukrainian credit cards don't work anymore. I'm safe physically in Kazakhstan, but all my savings are gone.



Crypto is the only money I still have, and today I can say without exaggeration that $BTC , $ETH , and #NFT are going to save my life while I can't come back home. — ARTYOM FÎDOSOV (@usleepwalker) February 25, 2022

В агентстве The New York Times уже высказалось мнение, что западные санкции приведут к буму криптовалют не только на Украине, но и в России. Подобная ситуация уже происходила в Иране и Северной Корее, где цифровая валюта успешно используется государством и различными компаниями для обхода санкций и ограничений.

Несмотря на общий негативный настрой правительства к криптовалюте и подготовке законопроекта о её запрете, ЦБ разрабатывает свой собственный цифровой рубль, что говорит о том, что на индустрию ещё имеются некие планы.

Особенности рынка криптовалют в конфликтных зонах

Массовое использование криптовалюты при крахе традиционных финансовых институтов в горячих точках и конфликтных зонах не является чем-то новым. Гуманитарная организация ООН — Всемирная продовольственная программа (WFP) — успешно имплементирует различные криптовалютные программы в лагерях беженцев по всему миру. На официальном сайте организации сказано , что отправка гуманитарной и финансовой помощи в горячие точки через сторонние организации сопряжена с высоким риском. Высланные средства могут не дойти до адресатов и застрять где-то в руках мошенников.

Технология блокчейна позволила организации наладить систему безопасных платежей. Беженцы оплачивают продукты питания начисленной криптовалютой. Организация считает, что благодаря новой системе беженцы могут не опасаться потери талона на еду или слива их конфиденциальной информации со стороны банков.

В одном из лагерей беженцев в Иордании сирийцы могут и вовсе оплачивать свои покупки криптовалютой, сканируя свои глаза в магазинах. По данным организации, технологией успешно пользуются уже более 400 тысяч беженцев со всего мира.

Serkan/XinHua/Global Look Press

Не только компании, но и простые люди в нестабильных регионах, понёсших политические потрясения, как правило, проявляют повышенный интерес к цифровым активам. При крахе банков или резких изменениях в финансовой системе ввиду политических потрясений образованный средний класс ищет способы безопасно сохранить или даже приумножить свой капитал и рано или поздно выходит на рынок криптовалюты. Криптовалюта пользуется массовой популярностью в нестабильных странах вроде Палестины, Сирии, Ливии и Кубы. В 2021 году на фоне протестов на Кубе более половины интернет-запросов страны касались именно темы криптовалют.

Тренд на увеличение интереса к цифровым активам при ухудшении политической обстановки был замечен ещё несколько лет назад. Центр финансов, права и политики Бостонского университета (CFLP) в 2015 году проводил исследование, в котором пытался выявить, как криптовалюты становятся общепринятым альтернативным способом проведения денежных транзакций при упадке тех же банков или даже целых правительств.

В нестабильных регионах, таких как Сомали <...>, цифровые валюты становятся особенно важными, поскольку предлагают потенциально безопасные и чёткие альтернативы для денежных переводов. Эти децентрализованные и одноранговые системы не зависят от инфраструктуры центрального банка, что делает их подходящими для такой хаотичной среды, — говорила одна из участниц исследования Дайви Родима-Тейлор.

В подобных регионах торговля криптовалютой, как правило, осуществляется не совсем традиционными методами. Риск того, что крупная централизованная международная биржа закроет доступ, крайне велик для таких проблемных зон. Счета могут быть заблокированы, основываясь на одной лишь геолокации клиента. Так происходило в Иране, где постепенно всё большее число бирж отказывалось обслуживать иранских граждан.

Из-за этого торговля в конфликтных зонах, как правило, осуществляется не на крупных международных биржах, а через местные группы в социальных сетях, где покупатели и продавцы ищут друг друга. Оплата при таких операциях, как правило, проходит через наличные средства. К тому же жители конфликтных регионов зачастую обращаются к своим родственникам, которые находятся за рубежом, для осуществления той или иной операции.