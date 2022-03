Полцарства за Bitcoin: рынок крипты в условиях политической нестабильности

В официальном Twitter-аккаунте правительства Украины был опубликован пост, в котором сообщалось, что страна готова принимать пожертвования виде Bitcoin, Ethereum и USDT, а также указан счёт, куда можно отправить криптовалюту.

Также была выпущена NFT-коллекция, посвящённая конфликту. Вся серия состоит из изображений с флагом Украины, а полученные средства, по обещаниям авторов, будут направляться жертвам боевых действий.

UKRAINIAN FLAG 1/1. LIVE NOW 100% proceeds go to support Ukrainians suffering for the war. https://t.co/0UZ8DxYLgO Anyone can participate with a contribution of any size via Party Bid: https://t.co/cIqb9VJ6TQ pic.twitter.com/RkZ5uxVJnW

В Сети успели появиться мошенники, которые, выдавая себя за украинцев, просят перечислить себе Bitcoin и другую криптовалюту. Многие крупные компании в сфере интернет-безопасности уже выпустили предупреждения, в которых призывают не отправлять деньги на счета подозрительных лиц.

В тени тотальной неопределённости и недоверия к банкам и традиционным финансовым институтам рынок криптовалюты на Украине может внезапно развиться до рекордных уровней. Ещё в прошлом году цифровая валюта в стране была официально узаконена , а заместитель министра Министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявлял, что его страна стремится стать лидером по развитости индустрии.

В глобальном индексе принятия криптовалюты 2021 года от компании Chainalysis, в котором рассматривались мировые темпы интеграции криптовалют в экономиках разных стран, Украина занимала четвёртое место, уступая лишь Вьетнаму, Индии и Пакистану.

При повышенной политической и экономической неопределённости доверие к банкам, вкладам и брокерам падает и люди обращаются к рынку криптовалют. В Twitter стал вирусным пост украинского NFT-артиста, в котором он говорит, что ввиду ситуации он потерял свои сбережения, но благодаря криптовалюте сумел сохранить хотя бы некую их часть. Публикация уже успела набрать почти 80 тысяч лайков, что по меркам социальной сети является немалым числом.