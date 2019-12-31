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Побег бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом.

Из-под наблюдения его вынесли наёмники, в чехле от музыкального инструмента. Рассказавшее о схеме побега издание Wall Street Journal отвело одну из главных ролей в операции жене Гона. Женщина после прибытия...