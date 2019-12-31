Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высмеяла заявления Олега Сенцова, который заявил о желании гулять по проспекту имени идеолога украинского национализма Степаны Бандеры.
И зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму и назвать её в честь Бандеры, — говорится в сообщении Поклонской, которое она разместила на своей странице «ВКонтакте».
По мнению российского депутата, в тюрьме Сенцова пятый президент Украины Пётр Порошенко смог бы рассчитывать на люксовую камеру.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Поклонская, комментируя уголовное дело, которое возбудила Украина после прибытия российского поезда на Крымский полуостров, предложила украинским следователям обратить внимание на государственный переворот 2014 года, а не на Крым. Она посоветовала украинским следственным органам выбросить «уголовные дела», которые связаны с российским полуостровом.