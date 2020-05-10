Похитившие россиян пираты пока не выдвигали никаких требований

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Столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.

Местом инцидента стал район погранзаставы в индийском штате Сикким. Огнестрельное оружие не применялось, но участники схватки бросали друг в друга камни. В результате несколько военнослужащих Индии пострадали. Столкновение произошло после...