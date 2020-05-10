Похитившие россиян пираты пока не выдвигали никаких требований

Никаких требований со стороны пиратов, похитивших граждан России во время нападения на судно Djibloho, пока не поступало. Об этом заявили в посольстве РФ в Камеруне.
Дипломаты находятся в постоянном контакте с властями Экваториальной Гвинеи и представителями владельца судна, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Как ранее писал NEWS.ru, нападениям в Гвинейском заливе 8 мая подверглись два судна — научно-исследовательское Djibloho и грузовое Rio Mitong. На обоих находились россияне. Двое из них похищены нападавшими. Ещё двое получили ранения и находятся в госпитале.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен