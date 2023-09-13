Число жертв разрушительного наводнения в Ливии уже превысило 5 тыс. человек, без вести пропали более 9 тыс. человек. Власти страны заявили, что ситуация вышла из-под контроля, и попросили о международной помощи. При этом спасательные работы продолжаются. Власти ввели чрезвычайное положение. Оба враждующих ливийских правительства объявили трехдневный траур.
Как сообщали местные СМИ, из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль», были зафиксированы паводки и наводнения в городах на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. Это города были объявлены зонами стихийного бедствия. Там был введен комендантский час. Также в регионе закрыли аэропорты и морские порты.
«Даниэль» дошел до ближневосточного региона из Греции. Там с 4 сентября шли сильные дожди, которые привели к гибели 14 человек, еще трое до сих пор считаются пропавшими без вести.
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Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press
Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии
Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press
Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии
Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press
Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии
Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press
Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии
Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press
Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии
Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press
Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии
Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press
Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии
Фото: IMAGO/The eastern-based governme/Global Look Press
Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии