Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии

Фото: IMAGO/The eastern-based governme/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии Фото: IMAGO/The eastern-based governme/Global Look Press Последствия наводнения в городе Дерне в Ливии