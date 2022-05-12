Подсчитан ущерб для Европы при отказе от газа и нефти из России Financial Times: в Европе подсчитали ущерб при отказе от газа и нефти из России

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Евросоюз в следующие пять лет потратит дополнительные 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от российского газа и нефти, пишет Financial Times. Отмечается, что данная сумма указана в разработанном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода. Автор статьи при этом добавил, что Европа не отказывается от своих планов по сокращению выбросов углерода, а это означает, что сумма многократно увеличивается.

Проект предложений Европейской комиссии показывает, что в период до 2027 года Брюсселю потребуются дополнительные инвестиции в размере 195 миллиардов евро, — сказано в публикации.

Отказ от российских энергоресурсов предполагает ускоренный переход на чистую энергию за счёт сокращения энергопотребления на 13% вместо планировавшихся 9%.

Политолог Тогрул Исмаил ранее заявил, что Турция не откажется от торговли с Россией и не введёт против РФ экономические санкции. Он отметил, что Анкара получает от Москвы газ и нефть, а от этого невозможно отказаться. Эксперт подчеркнул, что даже обязательства перед НАТО и спецоперация на Украине не помешают торговым отношениям двух стран. Он добавил, что также существует соглашение, по которому в настоящее время осуществляется строительство атомной электростанции в Турции.