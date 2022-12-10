Подпольщик Лебедев: ВСУ перебрасывают военную технику вблизи Николаева Подпольщик Лебедев заявил, что Киев перебрасывает тяжелую военную технику вблизи Николаева

Фото: Sadak Souici / Keystone Press Agency / Global Look Press

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что активистам удалось снять на железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева состав с самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика» ВСУ. Он добавил, что на улицах города также были замечена проходящая транзитом колонна БТР. Он предположил, что САУ везут с Одессы, где подбитая украинская техника была отремонтирована и отправлена на передовую.

Они идут большими объемами на платформах. Вероятнее всего, эта техника идет с Одессы, скорее всего, на Донбасс. Моя агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города, — сказал Лебедев.

По его словам, в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, куда перебрасывается подбитая на херсонском направлении техника.

Подразделения войск Украины на 80% укомплектованы западными вооружениями, ранее рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, из оружия у ВСУ «ничего украинского не осталось», кроме автоматов Калашникова и других видов стрелкового оружия советского образца, а все остальное произведено в странах НАТО. Альянс отвергает возможность решения конфликта путем переговоров и заявляет о необходимости продолжения военной поддержки Украины.